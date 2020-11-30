ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина начинает закупку тестов на антиген, - Степанов

Автор: РБК-Украина

Украина с сегодняшнего дня начинает закупки тестов на антиген для выявления COVID-19. Средства на это уже разблокированы.

Самые читаемые новости

Об этом на селекторном совещании у президента заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает сайт президента.

Сообщается, что на совещании обсудили последние данные относительно развития ситуации с COVID-19. В частности, с сегодняшнего дня разблокированы средства на приобретение тестов на антиген и начинается их закупка.

По словам Степанова, при отсутствии семейного врача или невозможности встречи с ним украинцы могут обратиться на созданную "горячую линию" Минздрава, где они получат консультацию. При необходимости к ним выедет мобильная бригада.

Напомним, ранее сообщалось, что семейные врачи и мобильные бригады в Украине будут выявлять COVID-19 за 15-20 минут. Для этого правительство закупит новые экспресс-тесты на антиген.

При этом, как заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, ПЦР остается главным методом выявления COVID-19. Во Львове, например, начали бесплатное тестирование студентов на коронавирус.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины тестыМаксим СтепановCOVID-19