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Україна починає закупівлю тестів на антиген, - Степанов

Автор: РБК-Україна

Україна з сьогоднішнього дня починає закупівлі тестів на антиген для виявлення COVID-19. Кошти на це вже розблоковано.

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Про це на селекторній нараді у президента заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає сайт президента.

Повідомляється, що на нараді обговорили останні дані щодо розвитку ситуації з COVID-19. Зокрема, з сьогоднішнього дня розблоковано кошти на придбання тестів на антиген і починається їх закупівля.

За словами Степанова, при відсутності сімейного лікаря або неможливості зустрічі з ним українці можуть звернутися на створену "гарячу лінію" МОЗ, де вони отримають консультацію. При необхідності до них виїде мобільна бригада.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сімейні лікарі та мобільні бригади в Україні виявлятимуть COVID-19 за 15-20 хвилин. Для цього уряд закупить нові експрес-тести на антиген.

При цьому, як заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, ПЛР залишається головним методом виявлення COVID-19. У Львові, наприклад, почали безкоштовне тестування студентів на коронавірус.

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Новини України тестыМаксим СтепановCOVID-19