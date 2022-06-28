Украина начинает коммерческий экспорт электроэнергии в страны ЕС

"ENTSO-E приняло долгожданное решение относительно официального старта с 30 июня 2022 года коммерческого экспорта электроэнергии из Украины в Европу. Начальный объем экспорта 100 МВт, и объемы будут увеличиваться постепенно, после ежемесячной оценки ENTSO-E влияния на европейскую энергосистему", - написал он.

По его словам, технически энергосистема Украины уже сейчас может обеспечить до 1690 МВт мощности для экспорта. После проведения дополнительных технических мероприятий пропускная способность для продажи электроэнергии за границу может вырасти до 4-5 ГВт.

"Все генерирующие компании будут иметь равный доступ к экспортной торговле электроэнергией благодаря прозрачным аукционам", - добавил министр.

Галущенко подчеркнул, что постепенное увеличение экспорта электроэнергии будет приносить энергорынку Украины средства, которые необходимы для стабилизации его финансового состояния.

"Европейские страны, в свою очередь, получат возможность обеспечить более стабильное энергоснабжение и, что самое важное, заместить российские энергоресурсы", - сообщил он.