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Украина начала выдавать е-визы гражданам еще трех стран

Украина, Пятница 14 августа 2020 10:48
Украина начала выдавать е-визы гражданам еще трех стран
Фото: МИД Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В МИД рассказали, что необходимо для оформления такой визы

Министерство иностранных дел Украины сегодня, 14 августа, выдавать электронные визы гражданам еще трех стран. Речь идет о гражданах Индии, Южной Африки и Филиппин.

Об этом сообщает пресс-служба МИД на странице Facebook.

"С сегодняшнего дня МИД начинает централизованное оформление украинских электронных виз (е-виза) для граждан Индии, Южной Африки и Филиппин", - указано в сообщении.

Так, для оформления электронной визы необходимо:

  • зарегистрироваться на веб-платформе МИД (https://evisa.mfa.gov.ua)
  • в режиме онлайн заполнить анкету, загрузить фотографию и скан-копии документов (паспорт, приглашение и т.п.), оплатить банковской карточкой консульский сбор.
  • получить готовую е-визу на электронную почту (отправляется в формате pdf).

Также в министерстве назвали преимущества е-визы: дистанционная подача документов в любое удобное время, получение документа без посещения консульского учреждения. Кроме того, состояние оформления визы можно отслеживать онлайн, а все заявители могут получить постоянную информационную поддержку.

Напомним, ранее в МИД анонсировали выдачу таких виз для еще трех стран. В ведомстве отмечали, что документ выдается для поездок в нашу страну с деловой, частной, туристической целью, для лечения, деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта, а также представителям иностранных СМИ.

Как писало РБК-Украина ранее, Украина отменила визы для туристов из Китая.

В министерстве заверяли, что безвиз для Китая не повлияет на отношения Украины с другими странами.

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