Україна почала видавати е-візи громадянам ще трьох країн

Фото: МЗС України (Віталій Носач/РБК-Україна)

У МЗС розповіли, що необхідно для оформлення такої візи

Міністерство закордонних справ України сьогодні, 14 серпня, видавати електронні візи громадянам ще трьох країн. Йдеться про громадян Індії, Південної Африки та Філіппін.

Про це повідомляє прес-служба МЗС на сторінці Facebook.

"Відсьогодні МЗС починає централізоване оформлення українських електронних віз (е-віза) для громадян Індії, Південної Африки та Філіппін", - зазначено в повідомленні.

Так, для оформлення електронної візи необхідно:

зареєструватися на веб-платформі МЗС (https://evisa.mfa.gov.ua)

у режимі онлайн заповнити анкету, завантажити фотографію і скан-копії документів (паспорт, запрошення і т.п.), оплатити банківською карткою консульський збір.

отримати готову е-візу на електронну пошту (надсилається у форматі pdf).

Також у міністерстві назвали переваги е-візи: дистанційна подача документів у будь-який зручний час, отримання документа без відвідування консульської установи. Крім того, стан оформлення візи можна відстежувати онлайн, а всі заявники можуть отримати постійну інформаційну підтримку.

Нагадаємо, раніше в МЗС анонсували видачу таких віз для ще трьох країн. У відомстві зазначали, що документ видається для поїздок у нашу країну з діловою, приватною, туристичною метою, для лікування, діяльності у сфері культури, науки, освіти, спорту, а також представникам іноземних ЗМІ.

Як писало РБК-Україна раніше, Україна скасувала візи для туристів з Китаю.

У міністерстві завірили, що безвіз для Китаю не вплине на відносини України з іншими країнами.