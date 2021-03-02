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Україна почала введення санкцій проти австрійської компанії за будівництво в Криму

Новость на русском → Крим, Вівторок 02 березня 2021 15:02
Україна почала введення санкцій проти австрійської компанії за будівництво в Криму Фото: МЗС України (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Україна почала процес введення санкцій щодо австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au і його керівництва. Причиною цього стало будівництво оперного театру в окупованому Росією Севастополі.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

"У зв'язку з участю австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au в проект з побудови оперного театру в окупованому Росією Севастополі Україна почала внутрішньодержавні процедури кримінального переслідування австрійського архітектурного бюро", - повідомили в МЗС.

Санкції почали вводити проти компанії та її керівництва за "співпрацю з російською окупаційною адміністрацією і пособництво у спробі легітимізації анексії Криму Росією".

Нагадаємо, наприкінці 2020 року посол України в Австрії Олександр Щерба заявив, що австрійці допомагають окупаційної влади Криму будувати оперний театр у Севастополі.

Пізніше прокуратура Автономної республіки Крим порушила справу за фактом будівництва австрійською компанією опери в Криму.

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