UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина с начала войны потеряла несколько крупных объектов энергоинфраструктуры, - Минэнерго

Фото: министр энергетики Герман Галущенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Украина с начала войны потеряла несколько крупных объектов энергетической инфраструктуры. Часть из них разрушена, часть - под временным контролем оккупантов.

Об этом министр энергетики Герман Галущенко сказал в интервью РБК-Украина.

"Я не буду говорить о разрывах и повреждениях сетей - электрических и газовых. Скажу в целом о крупных объектах. Ключевое - Луганская ТЭЦ, которую мы потеряли. Она на территории, которая временно контролируется оккупантами", - сказал он.

Кроме того, полностью уничтожена Ахтырская ТЭЦ - туда попали две авиабомбы. К сожалению, погибли люди, поскольку было прямое попадание в машинный зал. Черниговская ТЭЦ, куда тоже неоднократно были попадания, рассказал Галущенко.

"Оккупирована Каховская ГЭС. Ну и Запорожская АЭС до сих пор под контролем оккупантов. И, конечно же, нефтяная инфраструктура. Вы видите, что они уничтожают нефтебазы, Кременчугский НПЗ", - добавил министр.

По его словам, есть шахты, которые уже нельзя восстановить. "Происходит их затопление, и возможности вернуть их к работе нет. Это шахта "Золотая" в Луганской области, а также "Тошковская", которая находится в этом же регионе - они попали под сильные обстрелы, из-за которых прервалось электрообеспечение. "Южнодонбасская" первая. Пока не работает шахта "имени Сургая" - люди сидят в бомбоубежищах, и у них нет возможности подняться. Все остальные работают. Но добыча немного уменьшилась из-за проблем с логистикой", - сказал он.

Что касается газовых месторождений - есть повреждения на Олышевском месторождении в Черниговской области. "Добыча газа в общем упала где-то на 15%, а угля на госшахтах - до 30%", - сообщил министр.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Минэнерго