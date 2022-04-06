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Україна з початку війни втратила кілька великих об'єктів енергоінфраструктури, - Міненерго

Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Україна з початку війни втратила кілька великих об'єктів енергетичної інфраструктури. Частина з них зруйнована, частина-під тимчасовим контролем окупантів.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я не буду говорити про розриви і пошкодження мереж - електричних і газових. Скажу в цілому про великі об'єкти. Ключове - Луганська ТЕЦ, яку ми втратили. Вона на території, яка тимчасово контролюється окупантами", - сказав він.

Крім того, повністю знищена Охтирська ТЕЦ - туди потрапили дві авіабомби. На жаль, загинули люди, оскільки було пряме попадання в машинний зал. Чернігівська ТЕЦ, куди теж неодноразово були попадання, розповів Галущенко.

"Окупована Каховська ГЕС. Ну і Запорізька АЕС досі під контролем окупантів. І, звичайно ж, нафтова інфраструктура. Ви бачите, що вони знищують нафтобази, Кременчуцький НПЗ", - додав міністр.

За його словами, є шахти, які вже не можна відновити. "Відбувається їх затоплення, і можливості повернути їх до роботи немає. Це шахта " золота "в Луганській області, а також" Тошківська", яка знаходиться в цьому ж регіоні - вони потрапили під сильні обстріли, через які перервалося електрозабезпечення. "Південнодонбаська" перша. Поки не працює шахта "імені Сургая" - люди сидять в бомбосховищах, і у них немає можливості піднятися. Всі інші працюють. Але видобуток трохи зменшився через проблеми з логістикою", - сказав він.

Що стосується газових родовищ-є пошкодження на Олишівському родовищі в Чернігівській області. "Видобуток газу загалом впав десь на 15%, а вугілля на держшахтах-до 30%", - повідомив міністр.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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