UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина начала разработку водородного двигателя на предприятии "Зоря"-"Машпроект"

Автор: Мария Кучерявец

В Николаеве государственное предприятие Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Зоря" - "Машпроект" испытает двигатели на водородном топливе. Для работ будет создан специальный стенд, который будет готов осенью 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу предприятия Facebook.

"В научно-исследовательском отделении ГП "Зоря"-"Машпроект" будет создан специализированный испытательный стенд, который будет вовлечен в реализации программы предприятия по развитию водородных технологий", - говорится в сообщении.

По информации компании, стенд нужен для обеспечения работ по созданию камеры сгорания газотурбинных двигателей, которые работают на газо-водородном и чистом водородном топливе.

Так, завершить работы по созданию стенда планируется в 4-м квартале 2022-го года, а создать рабочий образец камеры сгорания - в 2023 году.

Сейчас ООО "Энерготехпром" ведутся работы по проектированию стенда. Работы по его строительству начнутся в феврале 2022-го года после утверждения проекта.

Отмечено, что "Заря"-"Машпроект" уже имеет наработки и опыт по использованию газо-водородного топлива для газотурбинного двигателя в энергетической отрасли. Сегодня водородный направление является одним из ключевых в научно-исследовательской работе предприятия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев