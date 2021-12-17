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Україна почала розробку водневого двигуна на підприємстві "Зоря"-"Машпроект"

Автор: Марія Кучерявець

У Миколаєві державне підприємство Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря"-"Машпроект" випробує двигуни на водневому паливі. Для робіт буде створено спеціальний стенд, який буде готовим восени 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку підприємства у Facebook.

"У науково-дослідному відділенні ДП "Зоря"-"Машпроект" буде створено спеціалізований випробувальний стенд, який буде залучено у реалізації програми підприємства з розвитку водневих технологій", - йдеться в повідомленні.

За інформацією компанії, стенд потрібен для забезпечення робіт зі створення камери згоряння газотурбінних двигунів, які працюють на газо-водневому та чистому водневому паливі.

Так, завершити роботи зі створення стенду планується у 4-му кварталі 2022-го року, а створити робочий зразок камери згоряння - у 2023-му.

Наразі ТОВ "Энерготехпром" ведуться роботи з проєктування стенда. Роботи з його будівництва розпочнуться у лютому 2022-го року після затвердження проєкту.

Зазначено, що "Зоря"-"Машпроект" вже має напрацювання та досвід щодо використання газо-водневого палива для газотурбінного двигуна у енергетичній галузі. Сьогодні водневий напрямок є одним з ключових у науково-дослідній роботі підприємства.

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Миколаїв