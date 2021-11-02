Украина начала производить боеприпасы для гранатометов

"Укроборонпром" презентовал боеприпас для подствольного гранатомета ВОГ-17В украинского производства. Разработка продолжалась около двух лет.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Специального конструкторского бюро "Вектор-В".

В Украине запущено первое со времен провозглашения независимости серийное производство средств ближнего боя.

"Несмотря на пандемию, нам удалось разработать полностью украинский боеприпас, который впервые за историю независимой Украины выдержал полный цикл государственных испытаний", - говорится в сообщении.

Гранаты для автоматического и подствольного гранатометов разработали специалисты бюро. Работа продолжалась около двух лет.

В компании отметили, что переданные для серийного производства выстрелы ВОГ-17В позволят решить неотложную потребность украинской армии в боеприпасах для автоматических гранатометов, которая сейчас обеспечивается за счет импорта.