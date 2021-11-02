Україна почала виробляти боєприпаси для гранатометів

"Укроборонпром" презентував боєприпас для підствольного гранатомета ВОГ-17В українського виробництва. Розробка тривала близько двох років.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Спеціального конструкторського бюро "Вектор-В".

В Україні запущено перше з часів проголошення незалежності серійне виробництво засобів ближнього бою.

"Незважаючи на пандемію, нам вдалося розробити повністю український боєприпас, який вперше за історію незалежної України витримав повний цикл державних випробувань", - йдеться в повідомленні.

Гранати для автоматичного і підствольного гранатометів розробили фахівці бюро. Робота тривала близько двох років.

У компанії зазначили, що передані для серійного виробництва постріли ВОГ-17В дозволять вирішити нагальну потребу української армії в боєприпасах для автоматичних гранатометів, яка зараз забезпечуються за рахунок імпорту.