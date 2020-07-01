Україна розпочала постачання газу в Румунію і спростила імпорт з Польщі

Фото: ГТС ("Нафтогаз")

Інтеграція України в європейський газовий ринок триває

Компанія "Оператор ГТС України" 1 липня запустила віртуальну точку на кордоні з Польщею. Крім того, оператор здійснив першу поставку газу в Румунію через ГВС Орловка.

Про це генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Макогон Сергій написав на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначив Макогон, віртуальна точка на кордоні з Польщею об'єднала дві фізичні точки: Дроздовичі і Германовичі.

"Перші 5,4 млн кубометрів газу будуть поставлені сьогодні в Україну", - повідомив він.

За його словами, створення віртуальної точки - це вимога європейських газових кодексів. Така точка дозволяє значно спростити роботу трейдерів, створює додаткову гнучкість і збільшує пропускну здатність за рахунок заліку протилежних потоків газу.

Крім цього, запуск точки дозволить "Оператору ГТС України" перенаправити потоки газу між фізичними газопроводами, щоб почати заміну 15 км трубопроводу на одній з ділянок.

Як повідомив Макогон, підписання договорів з "Молдоватрангазом" дозволило розпочати тестові поставки газу з України в Румунію через Молдову. Раніше транзит в Румунію проводився тільки для "Газпрому", оскіки "Молдоватрангаз" не підписував договори на транзит газу через територію Молдови з іншими трейдерами.

"Сподіваємось, у найближчому майбутньому почнуться поставки газу і у зворотному напрямку - з півдня Європи в Україну", - додав він.

Нагадаємо, в червні компанія "Оператор ГТС України" і оператор ГТС Польщі компанія GAZ-SYSTEM уклали нову угоду про взаємодію, яка передбачає створення віртуальної точки з'єднання на кордоні.

Зазначимо, що генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявив, що після запуску об'єднаної точки і віртуального реверсу з Угорщини з 1 травня, цей напрямок стало основним маршрутом поставок з часткою практично в 50% від загального обсягу імпорту.

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Автор: Олександр Білоус