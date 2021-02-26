Украина начала подготовку саммита Крымской платформы

Президент Владимир Зеленский издал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы. Саммит должен состояться в этом году.
Об этом сообщил Офис президента Украины.
Руководителем этого организационного комитета глава государства назначил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.
Министерство иностранных дел должно обеспечить координацию участия в деятельности Крымской платформы.
Согласно указу президента, в организационный комитет также вошли руководители МВД, СБУ, Минреинтеграции, Министерства инфраструктуры, Минкульта, а также представители парламента, Офиса президента, КГГА и Меджлиса крымских татар.
Напомним, саммит Крымской платформы должен состояться 23 августа 2021 года в канун тридцатой годовщины независимости Украины.
Как заявлял глава МИД Дмитрий Кулеба, Россия пытается сорвать открытие Крымской платформы.