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Украина начала подготовку саммита Крымской платформы

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский издал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы. Саммит должен состояться в этом году.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

Руководителем этого организационного комитета глава государства назначил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

Министерство иностранных дел должно обеспечить координацию участия в деятельности Крымской платформы.

Согласно указу президента, в организационный комитет также вошли руководители МВД, СБУ, Минреинтеграции, Министерства инфраструктуры, Минкульта, а также представители парламента, Офиса президента, КГГА и Меджлиса крымских татар.

Напомним, саммит Крымской платформы должен состояться 23 августа 2021 года в канун тридцатой годовщины независимости Украины.

Как заявлял глава МИД Дмитрий Кулеба, Россия пытается сорвать открытие Крымской платформы.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийУкраинаКрымсаммит
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