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Україна почала підготовку саміту Кримської платформи

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський видав указ про створення організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні установчого саміту Кримської платформи. Саміт має відбутися цього року.

Про це повідомив Офіс президента України.

Головою цього організаційного комітету глава держави призначив міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

Міністерство закордонних справ має забезпечити координацію участі України в діяльності Кримської платформи.

Згідно з указом президента, до організаційного комітету також увійшли керівники МВС, СБУ, Мінреінтеграції, Міністерства інфраструктури, Мінкульту, а також представники парламенту, Офісу президента, КМДА та Меджлісу кримських татар.

Нагадаємо, саміт Кримської платформи має відбутися 23 серпня 2021 року у переддень тридцятої річниці незалежності України.

Як заявляв глава МЗС Дмитро Кулеба, Росія намагається зірвати відкриття Кримської платформи.

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Новини України Володимир ЗеленськийУкраїнаКримСаміт
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