Украина начала масштабные военные тренировки на фоне учений армии России

Сегодня, 9 августа, начались масштабные тренировки ВСУ с привлечением всех видом и родов войск. Они проходят на фоне очередной годовщины вторжения РФ в Грузии под видом так называемых "учений".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны .

В учениях принимают участие все виды и рода ВСУ. По словам главы Минобороны Андрея Тарана, на пяти полигонах отрабатывают боевые возможности объединенных сил, органов военного управления, Нацгвардии, СБУ и пограничники.

"Надо помнить, что 08.08.2008 года, именно проводя так называемые "учения", Кремль отдал приказ войскам вторгнуться в Грузии", - отметил министр.

По его словам, во время преступной интервенции в Грузию от рук русских оккупантов погибали солдаты и мирные жители. "Сегодня снова "учения" (в России - ред.), а потому мы пристально наблюдаем за подтекстом российских маневров", - добавил Таран.

Глава Минобороны напомнил, что Кремль часто использует военные учения для прикрытия вторжений в другие страны. "Мы должны обеспечить всестороннюю готовность наших сил обороны к отражению преступных планов и именно эту задачу выполняют командно-штабные тренировки, которые начались сегодня", - уточнил министр.