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Россия начала масштабные военные учения, в том числе в оккупированных Крыму и Абхазии

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Москва, Понедельник 09 августа 2021 10:20
Россия начала масштабные военные учения, в том числе в оккупированных Крыму и Абхазии Фото: РФ начала масштабные военные учения (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Анастасия Рокитна

Российская армия начинает неделю масштабных батальонных тактических учений на Юге России. В том числе в оккупированных Крыму, Северной Осетии и Абхазии.

Об этом сообщает РБК-Украина, сслылаясь на "Интерфакс".

Учения проходят с привлечением авиации и кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Этап двусторонних батальонных тактических и специальных учений будет проведен в период с 9 августа по 15 сентября. Учения пройдут на 20 общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской и Ростовской областях, на Ставрополье, Кубани, в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, и на российских военных базах в Армении.

Отмечается, что в рамках учений мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений ЮВО выполнят учебно-боевые задачи специалисты всех родов войск.

Будут задействованы силы армейской, военно-транспортной, штурмовой и оперативно-тактической авиации, а также части и соединения, включая корабли ЧФ и КФЛ.

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Российская Федерация учения Абхазия Крым
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