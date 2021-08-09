Україна почала масштабні військові тренування на тлі навчань армії Росії

Сьогодні, 9 серпня, почалися масштабні тренування ЗСУ із залученням всіх видів і родів військ. Вони проходять на тлі чергової річниці вторгнення РФ в Грузії під виглядом так званих "навчань".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони .

У навчаннях беруть участь всі види і роду ЗСУ. За словами глави Міноборони Андрія Тарана, на п'яти полігонах відпрацьовують бойові можливості об'єднаних сил, органів військового управління, Нацгвардії, СБУ та прикордонники.

"Треба пам'ятати, що 08.08.2008 року, саме проводячи так звані "навчання", Кремль віддав наказ військам вторгнутися в Грузії", - зазначив міністр.

За його словами, під час злочинної інтервенції до Грузії від рук російських окупантів гинули солдати і мирні жителі. "Сьогодні знову" навчання "(в Росії - ред.), а тому ми пильно спостерігаємо за підтекстом російських маневрів", - додав Таран.

Глава Міноборони нагадав, що Кремль часто використовує військові навчання для прикриття вторгнень в інші країни. "Ми повинні забезпечити всебічну готовність наших сил оборони до відбиття злочинних планів і саме це завдання виконують командно-штабні тренування, які почалися сьогодні", - уточнив міністр.