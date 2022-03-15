Украина начала конфискацию 15 тысяч российских вагонов

По данным УЗ, сейчас 15 тыс. российских вагонов стоят на путях Украины, которые принадлежат 250 компаниям.

"Действуем в рамках закона. На первом этапе составляем перечень владельцев вагонов, у которых среди учредителей есть РФ. Дальше будет Кабмин, СНБО, указ президента и еще один закон Украины. Процедура займет время, поэтому начинаем уже", - говорится в сообщении.

Определение кто из владельцев вагонов имеет в капитале долю РФ - тоже задача небыстрая. "Хотя есть компании, которые точно принадлежат РФ. В частности, это ВЭБ-Лизинг, ВТБ-Лизинг, Газпромтранс, ГТЛК, Сбербанк Лизинг. Это уже более 3000 вагонов", - отметили в УЗ.

Украинских вагонов на территории России всего 482.