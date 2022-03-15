RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна розпочала конфіскацію 15 тисяч російських вагонів

Автор: Олександр Білоус

Україна розпочала конфіскацію 15 тисяч російських вагонів, які перебувають на території України. Це стало можливим після підписання президентом закону "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності РФ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу "Укрзалізниці" Олександра Камишина.

За даними УЗ, зараз 15 тис. російських вагонів стоять на коліях України, які належать 250 компаніям.

"Діємо в рамках закону. На першому етапі складаємо перелік власників вагонів, у яких серед засновників є РФ. Далі буде Кабмін, РНБО, указ президента, та ще один закон України. Процедура займе час, тож починаємо вже", - йдеться в повідомленні.

Визначення хто з власників вагонів має в капіталі частку РФ - теж задача нешвидка. "Хоча є компанії, які точно належать РФ. Зокрема, це ВЕБ-Лізинг, ВТБ-Лізинг, Газпромтранс, ГТЛК, Сбербанк Лізинг. Це вже більше 3000 вагонів", - зазначили в УЗ.

Українських вагонів на території Росії всього 482.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця