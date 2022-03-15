Україна розпочала конфіскацію 15 тисяч російських вагонів

За даними УЗ, зараз 15 тис. російських вагонів стоять на коліях України, які належать 250 компаніям.

"Діємо в рамках закону. На першому етапі складаємо перелік власників вагонів, у яких серед засновників є РФ. Далі буде Кабмін, РНБО, указ президента, та ще один закон України. Процедура займе час, тож починаємо вже", - йдеться в повідомленні.

Визначення хто з власників вагонів має в капіталі частку РФ - теж задача нешвидка. "Хоча є компанії, які точно належать РФ. Зокрема, це ВЕБ-Лізинг, ВТБ-Лізинг, Газпромтранс, ГТЛК, Сбербанк Лізинг. Це вже більше 3000 вагонів", - зазначили в УЗ.

Українських вагонів на території Росії всього 482.