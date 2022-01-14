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Украина начала дополнительные контакты с партнерами по усилению кибербезопасности

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство иностранных дел Украины контактирует с международными партнерами по вопросам противодействия кибератакам и усиления системы кибербезопасности. Принимаются меры по защите сайтов МИДа и консульств за рубежом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николенко.

"По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, украинская дипломатическая служба начала дополнительные контакты с международными партнерами для усиления способности Украины противодействовать кибератакам и развивать системы киберзащиты", - написал в Facebook Николенко.

По его словам, специалисты министерства, в сотрудничестве с представителями профильных ведомств, уже восстановили работу сайта МИДа. Дипломат добавил, что в результате хакерской атаки контент на портале не пострадал, утечка служебной информации не произошла.

"Принимаем практические меры для усиления киберзащиты МИДа и украинских посольств и консульств за рубежом", - добавил Николенко.

Напомним, в Украине в ночь на 14 января хакеры совершили массированную атаку на сайты госструктур. Она стала самой мощной за последние четыре года.

Отметим, украинские правоохранители проводят расследование ночной кибератаки, есть признаки причастности к нападению спецслужб России.

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КибератакаМИД Украины