Украина начала антидемпинговое расследование в отношении импорта стальных труб из Китая

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение о начале антидемпингового расследования относительно импорта в Украину стальных бесшовных горяче-деформированных труб из Китая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития и торговли Украины.

Отмечается, что в жалобе национального производителя в Минэкономразвития утверждается, что в 2015-2018 годах цены импорта стальных бесшовных горяче-деформированных труб из КНР были ниже цены на аналогичный отечественный товар, а в 2018 году цены импорта были ниже себестоимости товара национального производителя.

"Вместе с тем, в 2018 году против 2015 года рост объемов импорта стальных бесшовных горяче-деформированных труб из Китая составил 356%", - отметили в ведомстве.

Комиссия установила, что национальный производитель привел достаточно доказательств того, что импорт в Украину стальных бесшовных горяче-деформированных труб происхождением из Китая мог осуществляться по демпинговым ценам. Следовательно, МКМТ приняла решение о начале антидемпингового расследования.

Также МКМТ продлила на три месяца антидемпинговое расследование относительно импорта в Украину прутков из углеродистой и других легированных сталей из Беларуси и Молдовы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что МКМТ рассмотрела материалы о результатах проведения специального расследования относительно импорта в Украину серной кислоты и олеума и ввела квоты на импорт серной кислоты и олеума.

Кроме того, Межведомственная комиссия по международной торговле 25 января текущего года приняла решение о применении антидемпинговых мер относительно соли поваренной выварочной сорта экстра и электрических ламп накаливания происхождением из Республики Беларусь.