Украина и МВФ свернули программу Stand-by после выделения экстренной помощи на 1,4 млрд долларов

Украина и Международный валютный фонд свернули программу Stand-by, которая должна была действовать до июня 2022 года. Вместо этого МВФ выделил Украине 1,4 млрд долларов экстренного финансирования.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью РБК-Украина .

"Мы с главой Нацбанка попросили свернуть эту программу и запросили программу экстренной помощи Rapid Financing Instrument (RFI). Эту программу на 1,4 млрд долларов мы уже получили. Деньги зашли на казначейский счет на прошлой неделе", - сказал он.

Как отметил Марченко, "нужно отдать должное МВФ за то, что эта программа была развернута очень быстро".