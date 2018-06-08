Україна і МВФ поки не знайшли рішення в питанні ціни на газ для населення, - Гройсман

Гройсман заявив, що питання ціни на газ є "складним"

Вимога Міжнародного валютного фонду (МВФ) про підвищення ціни на газ для населення залишається, Україна і МВФ знаходяться у пошуку рішення. Про це сьогодні, 8 червня, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає "112 Україна".

"Що стосується нашої співпраці і ще низки складних питань, зокрема це питання ціни газу - поки за нього немає рішення", - зазначив Гройсман.

Гройсман запевнив, що для нього ключове значення має рівень ціни для населення.

"Тому ми шукаємо правильний підхід для того, щоб будь-які зміни у формуванні ціни газу не призвели до збільшення оплати тими, хто має невеликі доходи. Це для мене є принципово важливим, тому ми в постійному пошуку", - підкреслив прем'єр.

Нагадаємо, раніше директор прес-офісу МВФ Джеррі Райс заявив, що МВФ буде оцінювати прийнятий Верховною радою України закон про створення Вищого антикорупційного суду.