Социальные страницы
Курси валют
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Україна і МВФ поки не знайшли рішення в питанні ціни на газ для населення, - Гройсман

НовиниПолітика    08.06.2018 - 21:37
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман заявив, що питання ціни на газ є "складним"

Вимога Міжнародного валютного фонду (МВФ) про підвищення ціни на газ для населення залишається, Україна і МВФ знаходяться у пошуку рішення. Про це сьогодні, 8 червня, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає "112 Україна".

"Що стосується нашої співпраці і ще низки складних питань, зокрема це питання ціни газу - поки за нього немає рішення", - зазначив Гройсман.

Гройсман запевнив, що для нього ключове значення має рівень ціни для населення.

"Тому ми шукаємо правильний підхід для того, щоб будь-які зміни у формуванні ціни газу не призвели до збільшення оплати тими, хто має невеликі доходи. Це для мене є принципово важливим, тому ми в постійному пошуку", - підкреслив прем'єр.

Нагадаємо, раніше директор прес-офісу МВФ Джеррі Райс заявив, що МВФ буде оцінювати прийнятий Верховною радою України закон про створення Вищого антикорупційного суду.

Гройсман готує звіт щодо закупівлі ліків міжнародними організаціями Кабмін просить наглядову раду "Нафтогазу" пояснити високі премії співробітникам компанії
Теги публікації: Володимир Гройсман  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Соцмережа Facebook заблокувала українського художника за ілюстрації до ЧС в РФ
Киян попередили про зухвалої банди вуличних грабіжників (відео)
У мережі показали зворушливу зустріч українських бійців біля Криму (відео)
Лобода залишила новонароджену доньку і вирушила в Росію
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся