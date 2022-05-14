Украина и Молдова в скором времени обновят совместное соглашение о зоне свободной торговли согласно предварительным договоренностям, которые были подтверждены еще в 2021 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
"Украина и Молдова обновят соглашение о зоне свободной торговли. Несмотря на войну, реализуем договоренности 2021 года", - написал Шмыгаль.
Глава правительства также подчеркнул, что законопроект о применении пан-евро-средиземноморских правил происхождения товаров уже передан парламенту.
Ранее Шмыгаль сообщал, что все активы РФ на территории Украины перейдут в собственность государства. Правительство утвердило документ, согласно которому российское имущество на территории Украины переходит госпредприятию "Национальный инвестиционный фонд".
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