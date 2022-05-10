Все активы РФ на территории Украины перейдут в собственность государства, - Шмыгаль
Правительство утвердило документ, согласно которому российские активы на территории Украины переходят Государственному предприятию "Национальный инвестиционный фонд".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.
"И Президент, и правительство неоднократно говорили, что Россия должна заплатить за то, что она разрушила в Украине. Мы заберем все, чем владеет Россия в нашей стране, и направим эти средства на усиление нашей армии, поддержку людей и восстановление нашей страны", - сказал Шмыгаль.
Также он отметил, что Украина со всеми партнерам ведет работу над Планом восстановления страны. В частности, предполагается, что одним из основных источников наполнения фонда станут конфискованные российские активы и средства.
Кроме того, в Украине уже начал работу Национальный совет по восстановлению и его рабочие группы
Ранее Шмыгаль сообщал, что в ЕС обсуждают возможность передать арестованные активы России на восстановление страны.
Также мы писали, что Украина хочет конфисковать у РФ и ее олигархов 500 млрд долларов.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!