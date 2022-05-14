Украина и Молдова в скором времени обновят совместное соглашение о зоне свободной торговли согласно предварительным договоренностям, которые были подтверждены еще в 2021 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Украина и Молдова обновят соглашение о зоне свободной торговли. Несмотря на войну, реализуем договоренности 2021 года", - написал Шмыгаль. Глава правительства также подчеркнул, что законопроект о применении пан-евро-средиземноморских правил происхождения товаров уже передан парламенту.