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Україна і Молдова оновлять угоду про зону вільної торгівлі

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Київ, Субота 14 травня 2022 00:53
Україна і Молдова оновлять угоду про зону вільної торгівлі Денис Шмигаль (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Україна і Молдова незабаром оновлять спільну угоду про зону вільної торгівлі згідно з попередніми домовленостями, які були підтверджені ще у 2021 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Україна і Молдова оновлять угоду про зону вільної торгівлі. Попри війну, реалізуємо домовленості 2021 року", - написав Шмигаль.

Глава Уряду також підкреслив, що законопроект про застосування пан-Євро-Середземноморських правил походження товарів вже переданий парламенту.

Раніше Шмигаль повідомляв, що всі активи РФ на території України перейдуть у власність держави. Уряд затвердив документ, згідно з яким російське майно на території України переходить держпідприємству "Національний інвестиційний фонд".

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