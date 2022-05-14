Україна і Молдова незабаром оновлять спільну угоду про зону вільної торгівлі згідно з попередніми домовленостями, які були підтверджені ще у 2021 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Глава Уряду також підкреслив, що законопроект про застосування пан-Євро-Середземноморських правил походження товарів вже переданий парламенту.

"Україна і Молдова оновлять угоду про зону вільної торгівлі. Попри війну, реалізуємо домовленості 2021 року", - написав Шмигаль.

Раніше Шмигаль повідомляв, що всі активи РФ на території України перейдуть у власність держави. Уряд затвердив документ, згідно з яким російське майно на території України переходить держпідприємству "Національний інвестиційний фонд".

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