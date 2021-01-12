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Украина и Молдова хотят построить мост через Днестр

Автор: Дмитрий Левицкий

В рамках рабочего визита в Украину президент Молдовы Майя Санду встретилась с украинским премьером Денисом Шмыгалем. Стороны, в частности, обсудили реализацию совместных инфраструктурных проектов.

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Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины.

Шмыгаль и Санду обсудили будущее строительство моста через реку Днестр, который позволит соединить Украину и Молдову новой современной автомагистралью.

Стороны также говорили об улучшении качества работы пунктов пропуска на общей границе и надлежащем функционировании Днестровского комплексного гидроузла.

Кроме того, в ходе встречи поднимались вопросы внесения изменений в соглашения о свободной торговле между Украиной и Молдовой, а также возобновления деятельности Совместной межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Напомним, поездка Санду в Украину стала ее первым рабочим визитом в должности президента Молдовы. Сегодня утром она встретилась с президентом Владимиром Зеленским. Во время встречи стороны договорились создать совет президентов.

Кроме того, Зеленский и Санду обсудили возможность упрощения пересечения границы между Украиной и Молдовой. Стороны планируют ввести пересечение границы по ID-паспортам.

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