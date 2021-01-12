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Україна та Молдова хочуть побудувати міст через Дністер

Автор: Дмитро Левицький

В рамках робочого візиту в Україну президент Молдови Майя Санду зустрілася з українським прем'єром Денисом Шмигалем. Сторони, зокрема, обговорили реалізацію спільних інфраструктурних проектів.

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Про це повідомила прес-служба Кабінету міністрів України.

Шмигаль та Санду обговорили майбутнє будівництво мосту через річку Дністер, який дозволить з'єднати Україну та Молдову новою сучасною автомагістраллю.

Сторони також говорили про покращення якості роботи пунктів пропуску на спільному кордоні та належне функціонування Дністровського комплексного гідровузла.

Крім того, в ході зустрічі підіймалися питання внесення змін до угоди про вільну торгівлю між Україною та Молдовою, а також відновлення діяльності Спільної міжурядової комісії з питань торгово-економічного співробітництва.

Нагадаємо, поїздка Санду в Україну стала її першим робочим візитом на посаді президента Молдови. Сьогодні вранці вона зустрілася з президентом Володимиром Зеленським. Під час зустрічі сторони домовилися створити раду президентів.

Крім того, Зеленський та Санду обговорили можливість спрощення перетину кордону між Україною та Молдовою. Сторони планують ввести перетин кордону за ID-паспортами.

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