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Украина и Молдова договорились решить "накопленные в предыдущие годы проблемы"

Украина, Среда 11 ноября 2020 02:53
Украина и Молдова договорились решить "накопленные в предыдущие годы проблемы"
Фото: флаг Молдовы (presedinte.md)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба переговорил с новоназначенным главой МИД Молдовы Аурелиу Чокоем. Чиновники подтвердили намерение углублять украинско-молдавские отношения.

Об этом сообщает прессслужба МИД.

Кулеба поздравил Аурелиу Чокоя с назначением на должность министра иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова.

Стороны подтвердили намерение углублять украинско-молдавские отношения, в частности разрешить "накопленные в предыдущие годы проблемные вопросы".

Уточняется, что министры подтвердили взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Молдовы в международно признанных границах.

Напомним, в Молдове по инициативе премьер-министра Иона Кику изменили пять министров. Это произошло после того, как Демократическая партия Молдовы приняла решение отозвать своих представителей из правительства сразу после инаугурации избранного президента.

Напомним, первый тур президентских выборов в Молдове состоялся 1 ноября. В нем с результатом 36,2% победила Майя Санду. Игорь Додон получил 32,6%.

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Новости Украины Политика МолдоваДмитрий Кулеба

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