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Україна і Молдова домовились розв’язати "накопичені у попередні роки проблеми"

Україна, Середа 11 листопада 2020 02:53
Україна і Молдова домовились розв’язати "накопичені у попередні роки проблеми"
Фото: прапор Молдови (presedinte.md)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переговорив з новопризначеним главою МЗС Молдови Ауреліу Чокоєм. Посадовці підтвердили намір поглиблювати українсько-молдовські відносини.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Кулеба привітав Ауреліу Чокоя з призначенням на посаду міністра закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова.

Сторони підтвердили намір поглиблювати українсько-молдовські відносини, зокрема розв’язати "накопичені у попередні роки проблемні питання".

Уточнюється, що міністри підтвердили взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і Молдови у міжнародно визнаних кордонах.

Нагадаємо, у Молдові за ініціативи прем'єр-міністра Іона Кіку змінили п'ять міністрів. Це сталося після того, як Демократична партія Молдови прийняла рішення відкликати своїх представників з уряду відразу після інавгурації обраного президента.

Нагадаємо, перший тур президентських виборів у Молдові відбувся 1 листопада. У ньому з результатом 36,2% перемогла Майя Санду. Ігор Додон отримав 32,6%.

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