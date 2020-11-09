В Молдове сменили пять министров по инициативе премьер-министра

Фото: флаг Молдовы (presedinte.md)

В Молдове по инициативе премьер-министра Иона Кику сменили пять министров. Это произошло после того, как Демократическая партия Молдовы приняла решение отозвать своих представителей из правительства сразу после инаугурации избранного президента.

Об этом сообщает Point.md.

Как сообщается, изменения коснулись министров экономики, обороны и образования, культуры и исследований, а также вице-премьера по реинтеграции.. Кроме того, сменился министр иностранных дел и европейской интеграции.

Также известно, что бывший глава МИД Молдавии Олег Цуля был назначен послом Молдовы в Венгрии и его место занял Аурел Чокой.

Напомним, первый тур президентских выборов в Молдове состоялся в воскресенье, 1 ноября. В нем с результатом 36,2% победила Майя Санду. Игорь Додон получил 32,6%.

Таким образом Додон и Санду проходят во второй тур президентских выборов в Молдове, который состоится 15 ноября.

Также РБК-Украина сообщало, что Служба внутренней безопасности и борьбы с коррупцией при Министерстве внутренних дел Молдовы зафиксировали кибератаку против министра внутренних дел Павла Войку.