Украина могла сдержать российские войска во время аннексии Крыма, - Кривонос

Фото: Сергей Кривонос (facebook.com)

Украинские военные отрабатывали план по противодействию захвата территорий, однако он не был реализован

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос заявил, что в 2014 году украинские военные могли сдержать российскую агрессию во время аннексии Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кривоноса "Донбасс.Реалии".

По его словам, 31 января 2014 года части высокомобильных десантных войск, и части специального назначения начали отрабатывать план по противодействию захвату украинских территорий. Части ВДВ - 25-я и 79-я воздушно-десантные бригады, должны были войти в Крым и усилить позиции ВСУ на полуострове. Однако вторая часть плана не была реализована, так как не были подписаны боевые распоряжения на применение этих частей.

"У меня есть своя точка зрения и, возможно, я тоже ошибаюсь, опираясь на тот объем информации, который имею. Но я четко знаю, что части ВДВ были способны выполнить свою задачу, которая стояла в соответствии того плана. Так же, как и группы спецназначения наших полков и центров, которые будут уже в Крыму, четко знали свои задачи и четко их выполняли. И в принципе, теоретически наше пребывание в Крыму, усиление группировки позволило бы, скажем так, удержать от той безнаказанной дерзости войска Российской Федерации", - заявил Кривонос.

При этом заместитель секретаря СНБО считает, что вооруженное столкновение между украинскими и российскими военными в Крыму бы не произошло.

"Насколько я знаю, а я присутствовал на допросах тех, кто работал на Россию в 2014 году, они четко указывали, что если бы со стороны Украины во время захвата Крыма появилась четкая противодействие, то операция, скорее всего, была бы закончена. По крайней мере они в этом были уверен", - сказал Кривонос.

Ранее РБК-Украина писало, что в конце ноября президент Владимир Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности председателя межведомственной рабочей группы по укреплению обороноспособности государства.

В СНБО заявили, что Кривонос был уволен с двух должностей в связи с перераспределением функциональных обязанностей. В СНБО подчеркнули, что Кривонос остается на должности заместителя секретаря ведомства, а также добавили, что при необходимости его могут вернуть в распоряжение Министерства обороны.