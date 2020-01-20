Україна могла стримати російські війська під час анексії Криму, - Кривоніс

Фото: Сергій Кривонос (facebook.com)

Українські військові відпрацьовували план з протидії захоплення територій, однак він не був реалізований

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України, генерал-майор Збройних сил України (ЗСУ) Сергій Кривонос заявив, що в 2014 році українські військові могли стримати російську агресію під час анексії Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Кривоноса "Донбас.Реалії".

За його словами, 31 січня 2014 року частини високомобільних десантних військ та частини спеціального призначення почали відпрацьовувати план з протидії захоплення українських територій. Частини ВДВ - 25-та і 79-я повітряно-десантні бригади, повинні були увійти в Крим і посилити позиції ВСУ на півострові. Однак друга частина плану не була реалізована, оскільки не були підписані бойові розпорядження на застосування цих частин.

"У мене є своя точка зору і, можливо, я помиляюся, спираючись на той обсяг інформації, який маю. Але я чітко знаю, що частини ВДВ були здатні виконати своє завдання, яка стояла згідно з тим планом. Так само, як і групи спецпризначення наших полків і центрів, які будуть уже в Криму, чітко знали свої завдання і чітко їх виконували. І в принципі, теоретично наше перебування в Криму, посилення угруповання дозволило б, скажімо так, утримати від тієї безкарної зухвалості війська Російської Федерації", - заявив Кривоніс.

При цьому заступник секретаря РНБО вважає, що збройна сутичка між українськими і російськими військовими в Криму би не сталося.

"Наскільки я знаю, а я був присутній на допитах тих, хто працював на Росію в 2014 році, вони чітко вказували, що якби з боку України під час захоплення Криму з'явилася чітка протидію, то операція, швидше за все, була б закінчена. Принаймні в цьому впевнений", - сказав Кривоніс.

Раніше РБК-Україна писало, що в кінці листопада президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади голови міжвідомчої робочої групи щодо зміцнення обороноздатності держави.

В РНБО заявили, що Кривоніс був звільнений з двох посад у зв'язку з перерозподілом функціональних обов'язків. В РНБО підкреслили, що Кривоніс залишається на посаді заступника секретаря відомства, а також додали, що при необхідності його можуть повернути в розпорядження Міністерства оборони.