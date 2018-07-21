Госдеп заявил, что результаты "референдума" на Донбассе были бы нелегитимными

Новости Политика 21.07.2018 - 01:33
Фото: Хизер Нойерт (U.S. Department of State)
Фото: Хизер Нойерт (U.S. Department of State)

В Госдепе заявили, что у такого "референдума" не будет легитимности

Официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт заявила, что результаты "референдума"  на территории Донбасса были бы признаны нелегитимными.  Об этом Хизер Нойерт написала на своей странице в Twitter.

"У "референдума" не будет легитимности. Мы продолжаем поддерживать минские соглашения, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе", - написала она.

Так, по данным Bloomberg, идея "референдума" якобы обсуждалась на встрече президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий  Георгий Тука заявил, что проведение "референдума" на Донбассе, как это предложил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом, не предусмотрено Конституцией Украины.

В то же время в комментарии РБК-Украина председатель постоянной делегации Верховной рады в парламентской ассамблее НАТО, народный депутат Ирина Фриз сообщила - идея относительно проведения "референдума" на Донбассе в вопросе статуса региона может быть очередной провокацией со стороны Российской Федерации.

Белый дом не поддерживает идею Путина о референдуме на Донбассе, - Associated Press Донбасс Россию не интересует, - Климкин
Теги:  Соединенные Штаты Америки,  Донбасс,  референдум  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС