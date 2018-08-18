Украина в Минске потребует допуска к журналисту Асееву координатора ОБСЕ, - Геращенко

Геращенко отметила, что "боевики выбили из журналиста Станислава Асеева "признания в шпионаже"

Украинская сторона в Трехсторонний контактной группе в Минске (Беларусь) будет требовать допуска к журналисту Станиславу Асееву координатора ОБСЕ Тони Фриша. Об этом в Facebook написала первый вице-спикер украинского парламента, участник переговорного процесса Ирина Геращенко.

Как отметила Геращенко, "боевики выбили из журналиста Станислава Асеева "признания в шпионаже" и показали это по российскому пропагандистскому ТВ.

"У меня нет никаких сомнений, что эти "признания" выбивались под пытками. Станислава содержат в полной изоляции, к нему не допускают родственников, ОБСЕ, МККК, и он даже не в Донецком СИЗО, а в созданном концлагере на бывшем заводе", - отметила она.

Геращенко также добавила, что боевики не позволяют передать Асееву письма от родных и друзей.

"В Минске мы обратим внимание россиян на действия их подопечных с ОРДЛО, которые пытают журналиста. И потребуем немедленного допуска к Стасу координатора ОБСЕ Тони Фриша", - написала она.

Напомним, ранее было обнародовано видео, на котором украинский журналист из Донецка Станислав Асеев, который незаконно удерживается в так называемой "Донецкой народной республике" ("ДНР") в эфире пропагандистской программы на одном из российских телеканалов "признался" в якобы работе на украинскую разведку.