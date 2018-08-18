Україна у Мінську вимагатиме допуску до журналіста Асєєва координатора ОБСЄ, - Геращенко

Геращенко зазначила, що "бойовики вибили з журналіста Станіслава Асєєва "зізнання в шпигунстві"

Українська сторона у Тристоронній контактній групі у Мінську (Білорусь) вимагатиме допуску до журналіста Станіслава Асєєва координатора ОБСЄ Тоні Фріша. Про це у Facebook написала перший віце-спікер українського парламенту, учасник переговорного процесу Ірина Геращенко.

Як зазначила Геращенко, "бойовики вибили з журналіста Станіслава Асєєва "зізнання в шпигунстві" і показали це по російському пропагандистському ТБ.

"В мене немає жодних сумнівів, що ці "зізнання" вибивалися під тортурами. Станіслава утримують в повній ізоляції, до нього не допускають родичів, ОБСЄ, МКЧХ, й він навіть не в Донецькому СІЗО, а в новоствореному концтаборі на колишньому заводі", - зазначила вона.

Геращенко також додала, що бойовики не дозволяють передати Асєєв листи від рідних та друзів.

"В Мінську ми звернемо увагу росіян на дії їх підопічних з ОРДЛО, які катують журналіста. Й вимагатимемо негайного допуску до Стаса координатора ОБСЄ Тоні Фріша", - написала вона.

Нагадаємо, раніше було оприлюднено відео, на якому український журналіст із Донецька Станіслав Асєєв, який незаконно утримується в так званій "Донецькій народній республіці" ("ДНР") в ефірі пропагандистської програми на одному з російських телеканалів "зізнався" у нібито роботі на українську розвідку.