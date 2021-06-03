Украина минимально обыграла Северную Ирландию, имея полное преимущество

Команда Андрея Шевченко доминировала в игре и создала массу моментов у ворот гостей. Один из первых завершился голом - Александр Зубков, оказавшись совсем один возле ворот, замкнул головой навес Александра Караваева на 10-й минуте.

Сборная Украины могла забивать еще не один раз, но раз за разом подводила точность, реализация или защита Северной Ирландии спасала свои ворота. На первой добавленной минуте к матчу Артем Беседин забил гол, но его отменили из-за офсайда у форварда "Динамо".

У гостей за матч был только один опасный момент. С ударом Кейрона Брауна на 37-й минуте блестящим сэйвом справился Георгий Бущан.

В итоге 1:0 и безоговорочная победа Украины. 7 июня команда Андрея Шевченко сыграет против Кипра в Харькове.