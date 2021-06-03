Україна мінімально обіграла Північну Ірландію, маючи повну перевагу

Команда Андрія Шевченка домінувала в грі і створила масу моментів біля воріт гостей. Один з перших завершився голом - Олександр Зубков, опинившись зовсім один біля воріт, замкнув головою навіс Олександра Караваєва на 10-й хвилині.

Збірна України могла забивати ще не один раз, але раз по раз підводила точність, реалізація або захист Північної Ірландії рятувала свої ворота. На першій доданій хвилині до матчу Артем Бесєдін забив гол, але його скасували через офсайд у форварда "Динамо".

У гостей за матч був тільки один небезпечний момент. З ударом Кейрона Брауна на 37-й хвилині блискучим сейвом впорався Георгій Бущан.

У підсумку 1:0 і беззастережна перемога України. 7 червня команда Андрія Шевченка зіграє проти Кіпру в Харкові.