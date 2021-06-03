RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україна мінімально обіграла Північну Ірландію, маючи повну перевагу

Автор: Роман Тверденко

Збірна України переграла Північну Ірландію в товариському матчі. За весь поєдинок трапився тільки один гол.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Команда Андрія Шевченка домінувала в грі і створила масу моментів біля воріт гостей. Один з перших завершився голом - Олександр Зубков, опинившись зовсім один біля воріт, замкнув головою навіс Олександра Караваєва на 10-й хвилині.

Збірна України могла забивати ще не один раз, але раз по раз підводила точність, реалізація або захист Північної Ірландії рятувала свої ворота. На першій доданій хвилині до матчу Артем Бесєдін забив гол, але його скасували через офсайд у форварда "Динамо".

У гостей за матч був тільки один небезпечний момент. З ударом Кейрона Брауна на 37-й хвилині блискучим сейвом впорався Георгій Бущан.

У підсумку 1:0 і беззастережна перемога України. 7 червня команда Андрія Шевченка зіграє проти Кіпру в Харкові.

У матеріалі РБК-Україна детально про вибір 26 гравців Андрія Шевченка, які відправляться боротися мінімум за путівку до плей-офф на чемпіонаті Європи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Збірна України