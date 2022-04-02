Украина за месяц военных действий тратит 10 млрд долларов, - Минфин
За месяц военных действий Украинское государство тратит примерно 10 млрд долларов. Эти подсчеты Министерство финансов Украины предоставило во время совещания Владимира Зеленского с экономическими блоками Офиса президента и Кабинета министров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.
Во время совещания участники обсудили состояние украинской экономики на втором месяце отпора военному вторжению России, а также рассмотрели прогнозы ее развития в ближайшей перспективе.
На совещании обсудили источники финансирования расходов, в частности собственные налоговые поступления и помощь международных партнеров Украины. В этом же контексте коснулись перспективы перехода на упрощенную систему налогообложения, которая запланирована на апрель.
Участники встречи также обсудили проведение посевной кампании, в частности обеспечение аграриев горючим. Были рассмотрены пути диверсификации импорта топлива и защиты энергетической инфраструктуры Украины от бомбардировок российской армией, отметили в пресс-службе.
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