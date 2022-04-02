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Украина за месяц военных действий тратит 10 млрд долларов, - Минфин

Новина українською →
Украина, Суббота 02 апреля 2022 16:31
Украина за месяц военных действий тратит 10 млрд долларов, - Минфин Фото: президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с экономическим блоком
Автор: Александр Белоус

За месяц военных действий Украинское государство тратит примерно 10 млрд долларов. Эти подсчеты Министерство финансов Украины предоставило во время совещания Владимира Зеленского с экономическими блоками Офиса президента и Кабинета министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

Во время совещания участники обсудили состояние украинской экономики на втором месяце отпора военному вторжению России, а также рассмотрели прогнозы ее развития в ближайшей перспективе.

На совещании обсудили источники финансирования расходов, в частности собственные налоговые поступления и помощь международных партнеров Украины. В этом же контексте коснулись перспективы перехода на упрощенную систему налогообложения, которая запланирована на апрель.

Участники встречи также обсудили проведение посевной кампании, в частности обеспечение аграриев горючим. Были рассмотрены пути диверсификации импорта топлива и защиты энергетической инфраструктуры Украины от бомбардировок российской армией, отметили в пресс-службе.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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