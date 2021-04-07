Украина за месяц потеряла еще 1,5 млрд долларов резервов

С начала года резервы сократились на 2098,13 млн долларов (на 7,20%).

Как отметили в прес-службе НБУ, общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил почти 1,3 млрд долларов. В частности 570,5 млн долларов были направлены на обслуживание еврооблигаций, 325,2 млн долларов - на обслуживание и погашение ОВГЗ. В то же время валютные поступления от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ) составили 473,7 млн долларов.

Кроме того, в марте было уплачено в пользу Международного валютного фонда 508,2 млн долларов.

Также в марте произошла переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 250,3 млн долларов.