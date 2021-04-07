Україна за місяць втратила ще 1,5 млрд доларів резервів

Розмір міжнародних резервів України протягом березня 2021 року скоротився 1 508,42 млн доларів (на 5,3%). На 1 квітня розмір резервів склав 27 034,76 млн доларів.
Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).
З початку року резерви скоротилися на 2098,13 млн доларів (на 7,20%).
Як зазначили в прес-службі НБУ, загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив майже 1,3 млрд доларів. Зокрема 570,5 млн доларів були спрямовані на обслуговування єврооблігацій, 325,2 млн доларів - на обслуговування та погашення ОВДП, решта - на виконання інших зобов’язань держави в іноземній валюті. Водночас валютні надходження від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП) склали 473,7 млн доларів.
Крім того, в березні було сплачено на користь Міжнародного валютного фонду 508,2 млн доларів.
Також у березні відбулася переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У минулому місяці їх вартість зменшилася на 250,3 млн доларів.
Нагадаємо, у січні Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз за розміром міжнародних резервів. НБУ прогнозує розмір міжнародних резервів України до кінця 2021 року на рівні 30,7 млрд доларів. У жовтні минулого року НБУ очікував обсяг на рівні 29,5 млрд доларів.
Як повідомляло РБК-Україна, розмір міжнародних резервів України протягом 2020 року виріс на 3 830,71 млн доларів (на 15,1%). На 1 січня 2021 року розмір резервів склав 29 132,89 млн доларів і досяг максимуму за вісім років.