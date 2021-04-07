Україна за місяць втратила ще 1,5 млрд доларів резервів

З початку року резерви скоротилися на 2098,13 млн доларів (на 7,20%).

Як зазначили в прес-службі НБУ, загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив майже 1,3 млрд доларів. Зокрема 570,5 млн доларів були спрямовані на обслуговування єврооблігацій, 325,2 млн доларів - на обслуговування та погашення ОВДП, решта - на виконання інших зобов’язань держави в іноземній валюті. Водночас валютні надходження від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП) склали 473,7 млн доларів.

Крім того, в березні було сплачено на користь Міжнародного валютного фонду 508,2 млн доларів.

Також у березні відбулася переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У минулому місяці їх вартість зменшилася на 250,3 млн доларів.