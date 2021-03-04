ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина в марте ожидает получить более 2 млн доз вакцин от коронавируса, - Шмыгаль

Новина українською → Киев, Четверг 04 марта 2021 12:26
Украина в марте ожидает получить более 2 млн доз вакцин от коронавируса, - Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Украина до конца марта ожидает поставки более 2 миллионов доз вакцин от коронавируса. Это поставки препаратов по глобальной инициативе COVAX и по контрактам с производителями вакцин.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Всего в первом-втором квартале правительство ожидает поставки более 9 млн доз вакцин.

"До конца марта ожидаемо имеем контракты подписаны и ждем 117 тысяч доз Pfizer от COVAX. Плюс еще 500 тысяч доз от глобальной инициативы COVAX - это AstraZeneca. И отдельно от Serum Institute AstraZeneca еще 1,5 млн - это контракт который заключен", - заявил премьер.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Минздрав рассчитывает в апреле закупить вакцину от коронавируса у Европейского союза.

Также министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что Sinovac должен поставить вакцину до 6 марта, но сроки могут сместиться.

Отметим, в Украине вакцинация от коронавируса стартовала на прошлой неделе индийским препаратом Covishield от Serum Institute. За это время привили почти 10 тысяч человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Денис Шмыгаль вакцина от коронавируса
NEWS
COVID-статистика ухудшается: в Украине 10 057 новых заражений
COVID-статистика ухудшается: в Украине 10 057 новых заражений
DAILY
Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"