Украина и Маршалловы острова подписали соглашение о безвизе

В посольстве Украины в США состоялась церемония подписания соглашения об упрощении визового режима между Украиной и Маршалловыми островами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США.

Документ был подписан временным поверенным в делах Украины в США Андреем Ваневским и послом Маршалловых островов в США Джеральдом Закиосом.

"Отныне, украинцам достаточно иметь действительный украинский загранпаспорт, чтобы совершенно свободно без виз в течение 180 дней (при условии, если одно пребывание не будет превышать 90 дней подряд) с момента въезда находиться на территории Маршалловых островов. Соглашение вступит в силу после выполнения сторонами внутригосударственных процедур", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Маршалловы острова - это государство, которое находится в центре самого Тихого океана между Гавайями и Филиппинами и находится в ассоциации с Соединенными Штатами Америки.

В этом году Украина поднялась в мировом рейтинге паспортов, заняв 43 место с показателем в 126 стран, в которые украинцы могут попасть без виз.

Напомним, 15 ноября Кабинет министров Украины на заседании проголосовал за безвизовый режим с Маршалловым островами.

Украина и Маршалловы острова еще в 2018 году проводили работу над упрощением режима поездок для граждан. В частности, 25 сентября 2018 года во время 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорк министры иностранных дел Украины и Маршалловых островов Павел Климкин и Джон Силк провели встречу.