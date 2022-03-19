Украина Магучих стала чемпионкой мира в помещении

20-летняя украинка стала лучшей среди 12 спортсменок. Магучих победила с результатом 2,02 м.

Второй финишировала австралийка Элеанор Паттерсон (2,00 м), а бронзовая медаль досталась представительнице Казахстана Надежде Дубовицкой (1,98 м). Еще одна украинская легкоатлетка – Ирина Геращенко – завершила соревнование пяткой (1,92 м).

Отметим, что для Ярославы Магучих это вторая золотая награда на турнирах в помещениях. В прошлом году она стала европейской чемпионкой, а в 2019 году была второй на чемпионате мира в Катаре на открытом воздухе.

Пока главное достижение украинки в карьере – "бронза" на Олимпийских играх-2020 в Токио.