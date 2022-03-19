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Украина Магучих стала чемпионкой мира в помещении

Фото: Ярослава Магучих (worldathletics.org)
Автор: Антон Федорцив

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала "золото" в прыжках в высоту на чемпионате мира, продолжающемся в сербском Белграде.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на результаты соревнований.

20-летняя украинка стала лучшей среди 12 спортсменок. Магучих победила с результатом 2,02 м.

Второй финишировала австралийка Элеанор Паттерсон (2,00 м), а бронзовая медаль досталась представительнице Казахстана Надежде Дубовицкой (1,98 м). Еще одна украинская легкоатлетка – Ирина Геращенко – завершила соревнование пяткой (1,92 м).

Отметим, что для Ярославы Магучих это вторая золотая награда на турнирах в помещениях. В прошлом году она стала европейской чемпионкой, а в 2019 году была второй на чемпионате мира в Катаре на открытом воздухе.

Пока главное достижение украинки в карьере – "бронза" на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Напомним, что Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию России на дисквалификацию футбольных команд разного уровня.

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Легкая атлетика