Українка Магучіх стала чемпіонкою світу в приміщенні

20-річна українка стала найкращою серед 12-ти спортсменок. Магучіх перемогла з результатом 2,02 м.

Другою фінішувала австралійка Елеанор Паттерсон (2,00 м), а бронзова медаль дісталася представниці Казахстану Надєжді Дубовіцкій (1,98 м). Ще одна українська легкоатлетка – Ірина Геращенко – завершила змагання п'ятою (1,92 м).

Відзначимо, що для Ярослави Магучіх це друга золота нагорода на турнірах у приміщеннях. Торік вона стала європейською чемпіонкою, а в 2019 році була другою на чемпіонаті світу в Катарі на відкритому повітрі.

Наразі головне досягнення українки в кар'єрі – "бронза" на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.