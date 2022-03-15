Украина и Литва призвали мир усилить давление на Россию: совместное заявление

Кулеба и Ландсбергис подчеркнули, что преступления главы Кремля Владимира Путина и его сообщников должны закончиться судом в Гааге. Поэтому министры решительно поддерживают процесс

Главы МИД также осудили захват российскими оккупантами Чернобыльской и Запорожской АЭС. Министры призвали международное сообщество найти способ заставить Россию:

вывести войска из мирных ядерных объектов в Украине;

создать по меньшей мере 30-километровую демилитаризованную зону вокруг АЭС;

обеспечить нормальную работу персонала и дать им возможность отдохнуть.

Министры также отметили необходимость обеспечения украинских военных средствами противовоздушной обороны. Они обговорили дополнительные варианты и инструменты для немедленной деэскалации с целью обеспечения полного вывода российских войск из Украины.

Кулеба и Ландсбергис договорились максимально расширить возможности международных организаций, региональных альянсов и двусторонних документов, чтобы довести войну до конца.