Украина и Литва призвали мир усилить давление на Россию: совместное заявление

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился во Львове со своим литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом. Руководители министерств приняли совместное заявление с призывом остановить Россию от агрессии в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабмин.
Кулеба и Ландсбергис подчеркнули, что преступления главы Кремля Владимира Путина и его сообщников должны закончиться судом в Гааге. Поэтому министры решительно поддерживают процесс
Главы МИД также осудили захват российскими оккупантами Чернобыльской и Запорожской АЭС. Министры призвали международное сообщество найти способ заставить Россию:
Министры также отметили необходимость обеспечения украинских военных средствами противовоздушной обороны. Они обговорили дополнительные варианты и инструменты для немедленной деэскалации с целью обеспечения полного вывода российских войск из Украины.
Кулеба и Ландсбергис договорились максимально расширить возможности международных организаций, региональных альянсов и двусторонних документов, чтобы довести войну до конца.
Напомним, накануне премьер-министр Литвы заявила, что Украина как никто другой заслуживает членства в ЕС.
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