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Украина и Литва призвали мир усилить давление на Россию: совместное заявление

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился во Львове со своим литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом. Руководители министерств приняли совместное заявление с призывом остановить Россию от агрессии в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабмин.

Кулеба и Ландсбергис подчеркнули, что преступления главы Кремля Владимира Путина и его сообщников должны закончиться судом в Гааге. Поэтому министры решительно поддерживают процесс

Главы МИД также осудили захват российскими оккупантами Чернобыльской и Запорожской АЭС. Министры призвали международное сообщество найти способ заставить Россию:

  • вывести войска из мирных ядерных объектов в Украине;
  • создать по меньшей мере 30-километровую демилитаризованную зону вокруг АЭС;
  • обеспечить нормальную работу персонала и дать им возможность отдохнуть.

Министры также отметили необходимость обеспечения украинских военных средствами противовоздушной обороны. Они обговорили дополнительные варианты и инструменты для немедленной деэскалации с целью обеспечения полного вывода российских войск из Украины.

Кулеба и Ландсбергис договорились максимально расширить возможности международных организаций, региональных альянсов и двусторонних документов, чтобы довести войну до конца.

Напомним, накануне премьер-министр Литвы заявила, что Украина как никто другой заслуживает членства в ЕС.

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