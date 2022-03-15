Україна та Литва закликали світ посилити тиск на Росію: спільна заява

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Львові зі своїм литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом. Очільники міністерств ухвалили спільну заяву із закликом зупинити Росію від агресії в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабмін.
Кулеба та Ландсбергіс наголосили, що злочини очільника Кремля Володимира Путіна та його спільників повинні закінчитися судом в Гаазі. Тому міністри рішуче підтримують процес
Глави МЗС також засудили захоплення російськими окупантами Чорнобильської та Запорізької АЕС. Міністри закликали міжнародне співтовариство знайти спосіб змусити Росію:
Міністри також наголосили на необхідності забезпечення українських військових засобами протиповітряної оборони. Вони обговорили додаткові варіанти та інструменти для негайної деескалації з метою забезпечення повного виведення російських військ з України.
Кулеба та Ландсбергіс домовилися максимально розширити можливості міжнародних організацій, регіональних альянсів і двосторонніх документів, щоб довести війну до кінця.
Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Литви заявила, що Україна як ніхто інший заслуговує членства в ЄС.
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