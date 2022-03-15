Україна та Литва закликали світ посилити тиск на Росію: спільна заява

Кулеба та Ландсбергіс наголосили, що злочини очільника Кремля Володимира Путіна та його спільників повинні закінчитися судом в Гаазі. Тому міністри рішуче підтримують процес

Глави МЗС також засудили захоплення російськими окупантами Чорнобильської та Запорізької АЕС. Міністри закликали міжнародне співтовариство знайти спосіб змусити Росію:

вивести війська з мирних ядерних об'єктів в Україні;

створити щонайменше 30-кілометрову демілітаризовану зону навколо АЕС;

забезпечити нормальну роботу персоналу та дати їм можливість відпочити.

Міністри також наголосили на необхідності забезпечення українських військових засобами протиповітряної оборони. Вони обговорили додаткові варіанти та інструменти для негайної деескалації з метою забезпечення повного виведення російських військ з України.

Кулеба та Ландсбергіс домовилися максимально розширити можливості міжнародних організацій, регіональних альянсів і двосторонніх документів, щоб довести війну до кінця.