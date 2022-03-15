ru ua
Вт, 15 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна та Литва закликали світ посилити тиск на Росію: спільна заява

Новость на русском →
Львів, Вівторок 15 березня 2022 21:49
Україна та Литва закликали світ посилити тиск на Росію: спільна заява Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Львові зі своїм литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом. Очільники міністерств ухвалили спільну заяву із закликом зупинити Росію від агресії в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабмін.

"Міністри засуджують невибіркові напади на цивільних осіб та цивільні об'єкти, які перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права. Перед обличчям цієї трагедії весь світ вражений жорстокістю російського режиму в цій безглуздій війні", - йдеться в заяві.

Кулеба та Ландсбергіс наголосили, що злочини очільника Кремля Володимира Путіна та його спільників повинні закінчитися судом в Гаазі. Тому міністри рішуче підтримують процес розслідування, відкритого прокурором Міжнародного кримінального суду.

"Міністри закликають міжнародне співтовариство активізувати надання Україні скоординованої підтримки. Вони також закликають до подальшого посилення тиску на режими Росії та Білорусі", - йдеться в заяві очільників МЗС.

Глави МЗС також засудили захоплення російськими окупантами Чорнобильської та Запорізької АЕС. Міністри закликали міжнародне співтовариство знайти спосіб змусити Росію:

  • вивести війська з мирних ядерних об'єктів в Україні;
  • створити щонайменше 30-кілометрову демілітаризовану зону навколо АЕС;
  • забезпечити нормальну роботу персоналу та дати їм можливість відпочити.

Міністри також наголосили на необхідності забезпечення українських військових засобами протиповітряної оборони. Вони обговорили додаткові варіанти та інструменти для негайної деескалації з метою забезпечення повного виведення російських військ з України.

Кулеба та Ландсбергіс домовилися максимально розширити можливості міжнародних організацій, регіональних альянсів і двосторонніх документів, щоб довести війну до кінця.

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Литви заявила, що Україна як ніхто інший заслуговує членства в ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС Литва Дмитро Кулеба Війна Росії проти України
NEWS
20-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
20-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Олексій Кулеба: Київська область – форпост, який захищає столицю від нападу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олексій Кулеба: Київська область – форпост, який захищає столицю від нападу