Україна та Литва закликали світ посилити тиск на Росію: спільна заява

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Львові зі своїм литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом. Очільники міністерств ухвалили спільну заяву із закликом зупинити Росію від агресії в Україні .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабмін .

"Міністри засуджують невибіркові напади на цивільних осіб та цивільні об'єкти, які перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права. Перед обличчям цієї трагедії весь світ вражений жорстокістю російського режиму в цій безглуздій війні", - йдеться в заяві.

Кулеба та Ландсбергіс наголосили, що злочини очільника Кремля Володимира Путіна та його спільників повинні закінчитися судом в Гаазі. Тому міністри рішуче підтримують процес розслідування, відкритого прокурором Міжнародного кримінального суду.

"Міністри закликають міжнародне співтовариство активізувати надання Україні скоординованої підтримки. Вони також закликають до подальшого посилення тиску на режими Росії та Білорусі", - йдеться в заяві очільників МЗС.

Глави МЗС також засудили захоплення російськими окупантами Чорнобильської та Запорізької АЕС. Міністри закликали міжнародне співтовариство знайти спосіб змусити Росію:

вивести війська з мирних ядерних об'єктів в Україні;

створити щонайменше 30-кілометрову демілітаризовану зону навколо АЕС;

забезпечити нормальну роботу персоналу та дати їм можливість відпочити.

Міністри також наголосили на необхідності забезпечення українських військових засобами протиповітряної оборони. Вони обговорили додаткові варіанти та інструменти для негайної деескалації з метою забезпечення повного виведення російських військ з України.

Кулеба та Ландсбергіс домовилися максимально розширити можливості міжнародних організацій, регіональних альянсів і двосторонніх документів, щоб довести війну до кінця.